В последние дни лета в Рязань вернется аномальная жара за 30 градусов

30 и 31 августа на территории Рязанской области ожидается аномальная жара – 30-32 градуса, предупреждает региональное управление МЧС со ссылкой на Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с этим, в ведомстве напоминают, что в условиях засухи и жары, трава и лесная подстилка загораются как порох.

«Воздержитесь от посещения лесов, не разводите костры, отдыхая на водоемах вблизи лесов, не бросайте непотушенные спички и окурки, не позволяйте детям играть с огнем», - говорится в сообщении.

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