Только 10% рязанцев сдают экзамены на права с первого раза

Рязанская ГИБДД попросила автошколы повысить качество подготовки водителей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 1 апреля по 1 августа 2021 года в Госавтоинспекция провела в Рязани более 7 тысяч практических экзаменов, но с первого раза сдали лишь 400 человек. Такие цифры озвучил на встрече с представителями крупных автошкол Рязани начальник МРЭО ГИБДД Александр Макеев.

В настоящее время руководство подразделения ГИБДД принимает меры, чтобы снизить очереди на повторную сдачу квалификационных экзаменов.

Важно, что на встрече руководители автошкол обязались повысить уровень подготовки выпускаемых кандидатов, допущенных до экзаменов в ГИБДД.

Новые правила приема экзаменов на водительское удостоверение ввели в апреле этого года. Именно тогда вступил в силу новый регламент МВД России, который вместо привычных «площадки» и «города» ввел единый практический экзамен. Это оказалось сложно для многих - на сегодня только 10% кандидатов в водители сдают экзамен с первого раза.

«В настоящий момент кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки вождения в условиях реального дорожного трафика, к чему оказываются готовы психологически лишь единицы», - говорится в сообщении.

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