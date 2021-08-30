Рязанскую компанию оштрафовали за невыплату зарплаты работникам

В Рязанской области завершилась внеплановая проверка ООО «Рассвет», сообщает государственная инспекция труда. Проверка выявила нарушения трудового законодательства – невыплата заработной платы в полном объеме.

«За допущенные правонарушения юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 40 тысяч рублей», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее «КП-Рязань» сообщала о задержке зарплаты на предприятии «Ока Молоко», расположенного в Шацком районе. Депутат и директор ООО Владимир Материкин так и не смог объяснить журналистам, как такое произошло (читать подробнее).

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