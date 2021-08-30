В Рязанской области от COVID-19 скончалась 29-летняя девушка

28-30 августа рязанский минздрав включил в список скончавшихся от COVID-19 фамилии 14 человек. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле умерших.

28 августа в список внесли фамилии трех женщин (71 год, 73 года, 74 года), скончавшихся в июне, и трех мужчин (68 лет, 71 год, 75 лет – последний скончался в мае, первые двое в июне).

29 августа записаны три женщины (29 лет, 82 года, 88 лет) и один мужчина (60 лет), скончавшиеся в июне.

30 августа – четыре женщины (68 лет, 82 года, 83 года, 83 года), скончавшиеся в июне.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех этих случаях стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 930 человека.