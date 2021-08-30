Прошло 37 дней с момента исчезновения Елены Логуновой: последние новости на 30 августа.

Последние новости на 30 августа 2021 года о поисках 26-летней рязанки Елены Логуновой (Кошелевой – до замужества). К настоящему времени девушку не нашли. Следственный комитет и оперативники УМВД продолжают розыск. Что касается волонтеров-поисковиков, то активный розыск с их стороны завершился.

Накануне делом об исчезновении Елены Логуновой заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. В самое ближайшее время руководитель СУ СК России по Рязанской области Владимир Никешкин доложит о проведенных следственных действиях.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

С момента исчезновения Елены Логуновой прошло 37 дней.

Отметим, что исчезнувшая Елена Логунова странным образом не попала на запись ни одной камеры уличного наблюдения (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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