Под Рязанью москвичка на внедорожнике насмерть сбила пешехода.

Вечером 29 августа в Рязанском районе на автодороге Рязань – Льгово – Вышгород произошло смертельное ДТП, сообщает региональное УМВД.

По предварительным данным, 25-летняя москвичка за рулем внедорожника Suzuki Grand Vitara сбила 36-летнего пешехода - жителя села Кораблино.

В результате дорожного происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады медиков.

В настоящее время по факту дорожного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Смертельное ДТП произошло в Рязанском районе – погиб житель села Кораблино.

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