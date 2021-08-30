Стоят намертво: на въезде в Рязань образовалась огромная пробка

Утром 30 августа при въезде в Рязань образовалась огромная пробка. Автомобильный затор на Солотчинском шоссе растянулся на семь километров (данные на 09:40 – Ред.).

Согласно сервису «Яндекс.Пробка», движение затруднено от поворота на Окскую жемчужину. Причина огромной пробки – дорожно-строительные работы на Солотчинском шоссе.

Днем ранее, 29 августа, на указанном участке тоже была пробка, временами ее длина доходила до 10 километров. В воскресенье к дорожным работам добавилось еще и ДТП (читать подробнее).

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