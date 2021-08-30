ФК «Рязань» крупно проиграл дома более мастеровитому «Динамо» из Брянска

Болельщики были порядком разочарованы...

29 августа ФК «Рязань» крупно проиграл на домашнем стадионе брянскому «Динамо» - 0:4. Игра только началась, а счет был уже 0:2 в пользу гостей – динамовцам понадобилось всего шесть минут, чтобы фактически сделать результат, а дальше уже играть по счету.

В конце второго тайма Дмитрий Молчанов и Юрий Пугачев просто добили «Рязань».

— Более мастеровитый соперник, скорости другие, поэтому провалили начало. Предупреждали ребят, что нужно играть надежно первые минуты, — отметил после матча главный тренер ФК «Рязань» Дмитрий Сережкин. — Когда квалифицированные соперники и скорости другие, мы совершаем ошибки, те ошибки, которых не должно быть... Что касается самой игры, то ребята старались, но пока тяжело... Моменты создавали, а мяч не идет. Больше плотность, сопротивление - и уже проблемы.

Следующий матч ФК «Рязань» проведет на выезде в Калуге, где сыграет с одноименным клубом. Игра состоится 4 сентября.

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