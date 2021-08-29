Дорожники и ДТП спровоцировали 10-километровую пробку при въезде в Рязань

Днем 29 августа на Солотчинском шоссе в сторону Рязани образовалась огромная пробка. Сообщения об этом появились в различных пабликах социальных сетей. Временами автомобильный затор растягивался на десять километров. Причина, по информации водителей, в дорожных работах.

Кроме того, на шоссе примерно между озерами Колпанец и Старица Маринка произошло ДТП. Это тоже повлияло на автомобильный затор.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки» по состоянию на 16:00, пробка от поворота на Окскую жемчужину растянулась на расстоянии около четырех километров.

Подробности ДТП уточняются.

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