На улице Пугачева в Рязани обнаружили труп мужчины – возможен суицид

Утром 29 августа на улице Пугачева в Рязани обнаружили труп мужчины. Об этом «КП-Рязань» сообщили в правоохранительных органах.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить личность мужчины, точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.

По результатам проверки следователи решат, возбуждать уголовное дело или нет.

По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!