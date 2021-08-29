Завершились поиски рязанца, потерявшегося в лесу в Шиловском районе

Поиски Александра Меликова завершены.
В Рязанской области завершились поиски 52-летнего Александра Меликова. Об этом сообщили два поисково-спасательных отряда – «Мещера» и «Лиза Alert Рязань».
По информации волонтеров, мужчина 28 августа ушел из дома в селе Боровое Шиловского района в лес и не вернулся.
Спустя сутки волонтеры-поисковики сообщили о завершении поисков: «Найден. Жив», - говорится в сообщении.
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