Ушел в лес и исчез: в Шиловском районе разыскивают 52-летнего Александра Меликова.

В Рязанской области бесследно исчез 52-летний Александр Меликов, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, мужчина 28 августа вышел из дома в селе Боровое Шиловского района в лес и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, носит усы.

Одежда: камуфлированная куртка, светлая рубашка, черные брюки, черные галоши.

Любую информацию о местонахождении Александра Меликова сообщайте по телефону 112.

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