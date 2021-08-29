Ушел в лес и исчез: в Шиловском районе разыскивают 52-летнего Александра Меликова.
В Рязанской области бесследно исчез 52-летний Александр Меликов, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
По информации волонтеров, мужчина 28 августа вышел из дома в селе Боровое Шиловского района в лес и не вернулся.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, носит усы.
Одежда: камуфлированная куртка, светлая рубашка, черные брюки, черные галоши.
Любую информацию о местонахождении Александра Меликова сообщайте по телефону 112.
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