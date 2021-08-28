Мэрия Рязани рассказала о судьбе рынка в Торговом городке

Мэрия прокомментировала ситуацию по рынку в Торговом городке. По информации властей, чиновники в мае 2021 года встретились с торговцами на ярмарке, и сообщили им о предстоящей реконструкции достопримечательного места.

Предпринимателям предложили переместиться от входной группы на площадку между мебельным и строительным павильонами. С июня на территории Торгового городка место для универсальной ярмарки не предоставляется.

«В июле начался ремонт входной группы Торгового городка. На площадке работает ярмарка выходного дня. Здесь могут торговать сельхозтоваропроизводители, садоводы, огородники и граждане, ведущих личные подобные хозяйства», - говорится в сообщении.

В сентябре 2021 года администрация Рязани на территории Торгового городка запланировала строительство сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения электроэнергии.

«В связи с этим решено проводить информационную работу среди торгующих о наличие свободных мест на рынках, куда можно переместиться в случае начала строительных работ. Администрация города готова оказать содействие всем желающим в вопросе перемещения торговых объектов на свободные места, имеющиеся на рынках и торговых комплексах города», - подчеркнули в мэрии.

Ранее сообщалось, что в течение месяца в Рязани закроют рынок в Торговом городе. Торговцев уже поставили перед фактом, правда, официальных бумаг не предоставили (читать подробнее).

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