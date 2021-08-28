В Торговом городке ликвидирует рынок - торговцев поставили перед фактом

В течение месяца в Рязани закроют рынок в Торговом городе. Торговцев уже поставили перед фактом, правда, официальных бумаг не предоставили. Об этом сообщает рзнинфо со ссылкой на продавцов.

«Ликвидация рынка для торговцев стала для них неожиданностью. 28 августа их поставили перед фактом, что торговлю прекратят в течение месяца. Никаких официальных бумаг работникам не предоставили», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, все торговые точки должны переехать на свободные места других рынков – на Первомайском проспекте, а также улицах Новоселов, Спартаковской, Гагарина и Фирсова.

В начале этого года в Рязани утвердили паспорт проекта по восстановлению или, как это звучит официально, «вовлечению в хозяйственный оборот» Торгового городка. Этот комплекс планируют благоустроить, подвести к нему инженерные сети, подготовить к функциональному использованию.

Первый этап реконструкции Торгового городка в Рязани обойдется в более 53 млн рублей, дизайнеру Артемию Лебедеву все очень даже понравилось.

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