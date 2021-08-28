Минобороны показало выучку бойцов из Ирана и Китая в армейском конкурсе под Рязанью.

Под Рязанью, на территории учебного центра «Сельцы» завершился второй этап конкурса АрМИ-2021 «Тактический стрелок». Министерство обороны показало, как владеют оружием военные из Китая и Ирана. Именно представителей этих команд сняли на видео.

Упражнение «Одиночный стрелок» предполагало выполнение различных одиночных упражнений всеми членами команды начиная с боя в здании, где необходимо было поразить цели, установленные за препятствиями, а также уничтожить мишени на открытой площадке и в лесу.

Особенностью данного упражнения являлось поражение появляющиеся внезапно качающихся мишеней, а также мишеней из-за деревьев, которые становятся видны по мере продвижения стрелка по маршруту.

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