Видеокамера сняла момент массового ДТП в Соколовке с десятью машинами.

Камера видеонаблюдения, установленная на автомойке в Соколовке на окраине Рязани, зафиксировала момент ДТП, в котором травмы получили два человека. Участвовали же в аварии десять (!) автомобилей (подробнее о ДТП и марках машин).

На кадрах видно, как Nissan летит на бешенной скорости, водитель явно не справлялся с управлением – столкновение, потом еще… Это нужно посмотреть. Кадры жесткого ДТП надолго останутся в памяти у рязанских автомобилистов.

Смотреть видеосюжет Момент массового ДТП с 10 машинами

Отметим, что авария произошла 26 августа, полиция продолжает устанавливать все обстоятельства случившегося.

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