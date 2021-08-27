В Рязани произошло массовое ДТП с десятью автомобилями – пострадали два человека

Вечером 26 августа на улице Связи в Соколовке произошло массовое ДТП с участием десяти (!) автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 31-летний водитель за рулем автомобиля Nissan Presage ехал по улице Соколовской в сторону Куйбышевского шоссе. Во время поворота налево, не убедившись в безопасности маневра, он влетел в Volkswagen Tiguan. От удара у Nissan вырвало заднюю дверь, которая отлетела прямиком на припаркованную Chevrolet Niva.

Но это еще не все, Volkswagen от удара отбросило на металлический забор и припаркованные Peugeot 301, ГАЗ-3302, Infiniti G35 и Volkswagen Polo. Металлические фрагменты забора разлетелись, повредив Renault Logan, Audi A4 и Skoda Rapid (смотреть эпичное видео с моментом ДТП).

В результате дорожного происшествия водителя – предполагаемого виновника аварии госпитализировали с травмами, пострадал и водитель Tiguan.

По данному факту продолжается проверка.

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