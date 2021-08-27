Появилось видео утреннего ДТП на Вокзальной, из-за которого образовалась пробка

Утром 27 августа на пересечении улиц Вокзальной и Первомайского проспекта произошло ДТП, которое на время парализовало движение транспорта в центре Рязани. Позже появилось видео с моментом аварии. Судя по кадрам, виноват водитель автомобиля ВАЗ 14-й модели.

Смотреть видеосюжет ДТП на Вокзальной

В результате аварии никто не пострадал, но все могло бы закончиться более серьезными последствиями, если бы легковушка столкнулась с автобусом-маршруткой, которая проезжала мимо.

Информации о ДТП от УГИБДД не поступало, возможно, водители сами решили вопрос без привлечения полиции.

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