Рязанского студента, не доложившего о друге-террористе, оштрафовали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани оштрафовали студента, который не сообщил в органы о своем друге – террористе, сообщает УФСБ России по Рязанской области.

Установлено, что молодой человек знал, что его знакомый участвует в деятельности террористической организации и незаконном вооруженном формировании, но решил эту информацию держать в себе. Обратиться в правоохранительные органы и написать заявление на приятеля, студент не решился.

Во время следствия молодой человек осознал свою вину, раскаялся и активно сотрудничал со следствием. Дело дошло до суда, где юношу оштрафовали на 20 тысяч рублей в качестве меры уголовно-правового характера.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!