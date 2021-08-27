Рязанского студента, не доложившего о друге-террористе, оштрафовали.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Рязани оштрафовали студента, который не сообщил в органы о своем друге – террористе, сообщает УФСБ России по Рязанской области.
Установлено, что молодой человек знал, что его знакомый участвует в деятельности террористической организации и незаконном вооруженном формировании, но решил эту информацию держать в себе. Обратиться в правоохранительные органы и написать заявление на приятеля, студент не решился.
Во время следствия молодой человек осознал свою вину, раскаялся и активно сотрудничал со следствием. Дело дошло до суда, где юношу оштрафовали на 20 тысяч рублей в качестве меры уголовно-правового характера.
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