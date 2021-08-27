Рязанцев 28 августа ждут спасительный восточный ветер и 26 градусов

В субботу, 28 августа, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на синоптиков.

Ожидается восточный ветер, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +9...+14°С, днем +21...+26 градусов.

Кроме того, по данным управления МЧС, общий уровень загрязнения воздуха в Рязани остается умеренным, а экологическая обстановка - устойчивой.

«В ближайшие сутки метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы», - заверили в ведомстве.

Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов заверил жителей региона, что вопрос чистоты воздуха крайне важный. «Не стоит думать, что мы бездействуем. Большая работа уже проведена», - заявил губернатор, но не сказал, когда воздух в Рязани не будет таким вонючим. Пока, видимо, надежда только на ветер.

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