В Рязани прошел фестиваль цирковых мастер-клаccов

Фото: Рязанский цирк.

С 14 по 26 августа в Рязанском цирке проходил двухнедельный фестиваль цирковых мастер-классов. Мероприятие было приурочено к 102-й годовщине основания системы государственных цирков.

Серия цирковых мастер-классов для рязанцев была организована в городских парках и принять участие в них могли все желающие. 26 августа на манеже Рязанского цирка воспитанники цирковых студий и танцевальных коллективов города смогли примерить на себя роль жонглеров и испытать свои способности в работе с булавами, кольцами, мячами для жонглирования.

Артисты Росгосцирка также познакомили юных зрителей с методами гуманной дрессуры, а их подопечные: обезьянки, пони и собаки с удовольствием продемонстрировали свое мастерство и порадовали детей.

В заключении мероприятия все дети получили на память забавные фигурки из шариков для моделирования.