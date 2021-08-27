25-27 августа в Рязанской области подтвердили причину смерти от COVID-19 еще у 14 человек

25-27 августа рязанский минздрав включил в список скончавшихся от COVID-19 фамилии 14 человек. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле умерших.

25 августа в список внесли фамилии трех женщин (57 лет, 72 года, 83 года) и 78-летнего мужчины. Все скончались в июне.

26 августа список пополнили три женщины, скончавшиеся еще в апреле – возраст 71 год, 72 года, 82 года. 63-летняя женщина, умершая в мае и 59-летняя, скончавшаяся в июне. Также в список внесен 51-летний мужчина, умерший в июне.

27 августа в список включили 89-летнюю и 92-летнюю женщин, умерших в мае, и 81-летнюю и 88-летних женщин, скончавшихся в июне.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех этих случаях стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 922 человека.

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