Рязанская епархия намерена заполучить еще одно здание – бывшую богадельню. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рязанская епархии РПЦ положила глаз на еще одно здание в областном центре. На этот раз православное духовенство решило заполучить здание бывшей богадельни М.Е. Попова. Расположен объект недвижимости по адресу: Рязань, Скорбященский проезд, 14.

Руководство епархии, оправдывая свои требования, ссылается на федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

В адрес министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области уже поступило соответствующее заявление, которое принято к рассмотрению

Ранее Рязанская епархия заполучила здание школы №6 в Рязани (решение пока не вступило в законную силу), еще ранее - помещения музея Рязанский кремль.

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