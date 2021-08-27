Рязанская епархия намерена заполучить еще одно здание – бывшую богадельню.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Рязанская епархии РПЦ положила глаз на еще одно здание в областном центре. На этот раз православное духовенство решило заполучить здание бывшей богадельни М.Е. Попова. Расположен объект недвижимости по адресу: Рязань, Скорбященский проезд, 14.
Руководство епархии, оправдывая свои требования, ссылается на федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».
В адрес министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области уже поступило соответствующее заявление, которое принято к рассмотрению
Ранее Рязанская епархия заполучила здание школы №6 в Рязани (решение пока не вступило в законную силу), еще ранее - помещения музея Рязанский кремль.
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