При поддержке РНПК юные экологи совершили экспедицию в Окский заповедник

Фото: РНПК.

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть», экологический волонтерский отряд «Хозяин Мещеры» школы №47 совершил поездку на территорию Окского биосферного государственного заповедника. На месте юные экологи в очередной раз провели изучение местной флоры и фауны. Свои наблюдения ребята по традиции планируют направить специалистам кафедры биологии и географии Рязанского государственного университета. Также в ходе экспедиции юные натуралисты оказывали помощь заповеднику в очистке просек, прополке территории дендрария и сборе мусора на берегах реки Пра.

10 лет плодотворного сотрудничества

По мнению руководства клуба, такие походы способствуют новым открытиям воспитанников:

- За десять лет сотрудничества проведено множество мероприятий по экологическому воспитанию школьников и сохранению памяти знаменитых земляков. Только в текущем году при поддержке предприятия школьники совершили три экологические экспедиции - к реке Проня, в село Агро-Пустынь Рязанского района и в усадьбу Зимино Захаровского района. На местах юные экологи проводили наблюдения за природой, а также участвовали в экологических мероприятиях.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания поддерживает инициативы юных экологов с 2011 года. За время плодотворного сотрудничества проведено большое количество мероприятий по экологическому воспитанию школьников и сохранению памяти знаменитых земляков.

Экология как часть корпоративной культуры

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства и реализует ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов.

Охрана окружающей среды в регионе деятельности - одно из главных направлений деятельности Рязанской НПК. Предприятие реализует проекты по повышению уровня экологической и промышленной безопасности в ходе модернизации и реконструкции производственных мощностей, улучшению системы экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом, ведет экопросветительскую работу со школьниками и студентами. Коллектив предприятия участвует в городских, областных и федеральных субботниках по благоустройству и очистке города от мусора, а также в акциях по озеленению. В текущем году в рамках Всероссийской акции «Зеленая весна – 2021» работники РНПК высадили 350 саженцев дуба, липы и рябины.

НАША СПРАВКА

По последним данным, на территории Окского биосферного государственного заповедника и его охранной зоне насчитывают 61 вид млекопитающих, 266 видов птиц, 6 видов рептилий, 11 видов амфибий, 39 видов рыб. Здесь произрастают 880 видов сосудистых растений.