На улице Большой кроссовер сбил 13-летнего подростка.

Вечером 26 августа на улице Большой в Рязани под колеса иномарки попал подросток, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 65-летний рязанец за рулем кроссовера Hyundai Tucson сбил 13-летнего мальчишку, когда тот «внезапно вышел на дорогу вне пешеходного перехода».

В результате дорожного происшествия ребенка с травмами госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Мальчишку с травмами госпитализировали в рязанскую больницу

Двумя днями ранее на улице Шереметьевской иномарка сбила ребенка, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. А на улице Бирюзова сбили пешехода, который тоже «внезапно вышел на дорогу».

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