На улице Большой кроссовер сбил 13-летнего подростка.
Вечером 26 августа на улице Большой в Рязани под колеса иномарки попал подросток, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, 65-летний рязанец за рулем кроссовера Hyundai Tucson сбил 13-летнего мальчишку, когда тот «внезапно вышел на дорогу вне пешеходного перехода».
В результате дорожного происшествия ребенка с травмами госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
Мальчишку с травмами госпитализировали в рязанскую больницу
Двумя днями ранее на улице Шереметьевской иномарка сбила ребенка, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. А на улице Бирюзова сбили пешехода, который тоже «внезапно вышел на дорогу».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!