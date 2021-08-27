В Рязани под новым мостом через Трубеж нашли мину времен войны

Оперативная фотосъемка (пресс-служба Росгвардии).

Во вторник, 24 августа, в Рязани под мостом через Трубеж на улице Солнечной во время проведения земляных раот обнаружили 50-миллиметровую минометную мину с сильными следами коррозии. На место были вызваны группы разминирования ОМОН Росгвардии.

Специалисты определили, что мина времен Великой Отечественной войны, а вот ее принадлежность советской или немецкой армии не определялась. Боеприпас вывезли на полигон в Дубровичах (Рязанский район) и уничтожили накладным зарядом массой 200 граммов.