В Рязани троллейбусы планируют пустить до Новоселов, 60

В Рязани специалисты и чиновники прорабатывают вопрос создания технической документации, чтобы продлить троллейбусную контактную сеть до остановки «улица Новоселов, 60», об этом сообщает администрация города.

До конца 2021 года мэрия Рязани вместе министерством транспорта Рязанской области собираются подать заявки для закупки новых троллейбусов муниципальному предприятию «УРТ». Чиновники попытаются попасть в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и обновить подвижной состав.

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