В девяти районах Рязанской области 27 августа отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

27 августа в девяти районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рыбновский район:

- село Алешня — с 08:00 до 17:00;

- деревня Старое Веселево — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Плахино — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Борок — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Старый Киструс — с 09:00 до 16:00.

Старожиловский район:

- поселок Рязанские Сады (Водонапорная башня), деревня Аристово — с 09:00 до 16:00.

Шацкий район:

- село Большое Агишево — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- деревня Лужки — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Уда — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Горки-Могино, село Гришино, деревня Заводская Слобода, деревня Ивкино, деревня Кирьяково, село Малахово, деревня Натальино, деревня Неустроево, деревня Озерье, деревня Ольгино, деревня Павлово, деревня Томаково, деревня Ювино — с 10:00 до 14:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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