В девяти районах Рязанской области 27 августа отключат электричество.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
27 августа в девяти районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Рыбновский район:
- село Алешня — с 08:00 до 17:00;
- деревня Старое Веселево — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
- село Плахино — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Борок — с 09:00 до 17:00.
Спасский район:
- село Старый Киструс — с 09:00 до 16:00.
Старожиловский район:
- поселок Рязанские Сады (Водонапорная башня), деревня Аристово — с 09:00 до 16:00.
Шацкий район:
- село Большое Агишево — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
- деревня Лужки — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- село Уда — с 09:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Горки-Могино, село Гришино, деревня Заводская Слобода, деревня Ивкино, деревня Кирьяково, село Малахово, деревня Натальино, деревня Неустроево, деревня Озерье, деревня Ольгино, деревня Павлово, деревня Томаково, деревня Ювино — с 10:00 до 14:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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