Из-за ДТП в центре Рязани образовалась огромная пробка – но быстро «рассосалась»

На пересечении с проездом Завражнова движение оживленное.

Утром 27 августа в центре Рязани из-за ДТП образовалась. В ПУВР подписчики сообщили об аварии на перекрестке улицы Вокзальной и Первомайского проспекта – столкнулись два легковых автомобиля.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Такси», автомобильный затор из десятков автомобилей растянулся по Первомайскому проспекту от сквера Чумаковой (библиотека) до пересечения с улицей Дзержинского.

Однако, онлайн-камеры показывают, что движение машин оживленное – по состоянию на 08:35, заторов нет.

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