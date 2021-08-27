Путь по Северной окружной: автобус №21 в Рязани изменил схему движения

Власти внесли изменения в схему движения автобусного маршрута №21. Теперь транспорт будет ходить по Северной окружной дороге и улице Каширина.

Полный список остановок автобуса №21:

ДПР-5 – улица Песоченская – Дубовая Роща – улица Новоселов, 60 - улица Новоселов, 54 – Сбербанк – Шереметьево – Стоматологическая поликлиника – Городская больница №11 – кинотеатр «Октябрь» (в прямом направлении магазин «Рязаньвест», улица Зубковой), (в обратном направлении ДС «Олимпийский», почта) – депо №3 – магазин «Дикси» – НИТИ – По требованию (проезд Яблочкова) – Строительный колледж – Музыкальный театр – Театральная площадь – Приобанк (в обратном направлении Школа (улица Есенина) - улица Маяковского (в обратном направлении площадь Мичурина), (в прямом направлении Стадион «Спартак») – Центральный рынок – Медуниверситет – Дом художника – Магазин «Фаворит» (в прямом направлении Гипермаркет «Лента» (Борки) – Борковской карьер - улица Бирюзова – улица Интернациональная, 23 – Муниципальный рынок - 3-й квартал – Аптека – Школа – Больничный комплекс (в прямом направлении Телезавод) – ГПТУ – Завод ТПКО – Дягилевская ТЭЦ – Комбайновый завод – улица Сельских Строителей, 1в - улица Сельских Строителей, 2 – Недостоево.

С 27 августа на линию выйдут четыре автобуса марки ПАЗ, к 1 сентября количество транспортных средств увеличится среднего класса.

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