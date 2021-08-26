Пожар на Черновицкой в Рязани 26 августа: жильцов разместили во Дворце молодежи

Жильцов из горевшего дома на улице Черновицкой разместили в Рязанском Дворце молодежи, сообщает пресс-служба городской администрации. Приехать в пункт временного размещения (ПВР) согласились пока 17 человек.

Для доставки жителей к ПВР предприятие УРТ предоставило три автобуса.

В настоящее время в доме отключены электричество и подача горячего водоснабжения. Власти прорабатывают вопрос о выделении жильцам материальной помощи.

Пожар на улице Черновицкой произошел в ночь на 26 августа. Горела крыша на площади 720 кв. метров. Пожарные эвакуировали 80 человек (читать подробнее).

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