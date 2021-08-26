Антиковидные ограничения в Рязани продлили до 13 сентября

Ограничения в связи с распространением коронавируса в Рязани и области продлены до 13 сентября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов. Касаются ограничения работы кафе, баров, ресторанов и прочих точек общепита в ночное время. Работать им по-прежнему можно только с 06:00 до 01:00. Навынос – только ночью.

Отметим, что 26 августа губернатор во время прямой линии рассказал, когда в Рязани отменят «бесполезные антиковидные ограничения». Если кратко, еще не доросли. Это тоже цитата губернатора (читать подробнее).

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