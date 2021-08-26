На улицах Рязани полиция массово проверяет документы у граждан

Днем 26 августа на улицах Рязани сотрудники полиции стали массово проверять документы у граждан. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Позже стало известно, что это обычная работа правоохранительных органов по выявлению нарушений миграционного законодательства.

Кроме того, инспекторы ДПС ГИБДД регионального УМВД проверяют водителей и пассажиров личного и общественного транспорта.

«После проверки документов им вручают памятки с рекомендациями, как не стать жертвой дистанционных мошенников», - отметили в пресс-службе ведомства.

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