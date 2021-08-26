В Рязани днем 27 августа дождей не ожидается, температура – до 28 градусов

В пятницу, 27 августа, в Рязани и области ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на синоптиков. Но днем уже осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный, восточный, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +11...+16°С, днем +23...+28 градусов.

Кроме того, по данным управления МЧС, в пятницу в Рязани и области опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируются.

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