Губернатор Любимов: Если что-то с вакциной было бы не так, наши «друзья» об этом бы уже говорили. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проблем после вакцинирования нет, прививка не дает никаких последствий. В этом во время прямого эфира 26 августа рязанцев заверил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

— Реально нет проблем с вакциной, никаких последствия она не дает. Если что-то массовое бы происходило, то в век интернета стало бы известно, — сказал глава региона. — Наши бы друзья (Любимов сделал жест руками, означающий кавычки) уже об этом бы говорили…

По словам главы региона, в Рязанской области лучше всего прививаются люди в возрасте 65+, а люди среднего возраста не спешат за вакциной.

— Если боитесь, задайте вопрос. Если кто-то верит слухам, посоветуйтесь со специалистами, — посоветовал Любимов.

Кроме того, губернатор Любимов сказал, когда отменят «бесполезные антиковидные меры» (читать подробнее).

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