Губернатор Любимов сказал, когда отменят «бесполезные антиковидные меры».
Фото: Иван МАКЕЕВ
Во время прямой линии губернатору Николаю Любимову задали вопрос: «Когда в Рязани отменят бесполезную антиковидную меру?» Речь идет о запрете на работу кафе по ночам.
— Я бы поспорил, что она бесполезная, — засмеялся губернатор. — Все эти меры можно будет отменять после того, как будет выработан коллективный иммунитет. Все будет рассчитываться по специальной методике. Когда количество заболевших будет снижаться или полностью прекратится, тогда и можно будет отменять. К сожалению, на сегодняшний день ограничения снимать нельзя. Мы еще до этого не доросли.
Во время прямой линии губернатор рязанской области Николай Любимов высказался также о вонючем воздухе в Рязани и строительстве поликлиники в Дашково-Песочне.
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