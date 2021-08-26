Губернатор Любимов сказал, когда отменят «бесполезные антиковидные меры». Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время прямой линии губернатору Николаю Любимову задали вопрос: «Когда в Рязани отменят бесполезную антиковидную меру?» Речь идет о запрете на работу кафе по ночам.

— Я бы поспорил, что она бесполезная, — засмеялся губернатор. — Все эти меры можно будет отменять после того, как будет выработан коллективный иммунитет. Все будет рассчитываться по специальной методике. Когда количество заболевших будет снижаться или полностью прекратится, тогда и можно будет отменять. К сожалению, на сегодняшний день ограничения снимать нельзя. Мы еще до этого не доросли.

Во время прямой линии губернатор рязанской области Николай Любимов высказался также о вонючем воздухе в Рязани и строительстве поликлиники в Дашково-Песочне.

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