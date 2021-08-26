Под строительство поликлиники в Дашково-Песочне ищут землю

Поликлиника в Дашково-Песочне обязательно должна появиться. Об этом 26 августа во время прямой линии заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов, правда, когда конкретно это должно произойти, глава региона сказать затруднился.

— Поликлиника в микрорайоне должна обязательно появиться. Сейчас определяемся с земельным участком и проектно-сметной документацией. На это понадобится не меньше восьми месяцев с экспертизой, — отметил глава региона. — В ближайшие годы должны начать строить... Понятно, что нужна большая поликлиника. Что касается сроков, не могу пока озвучить…

Ранее Николай Любимов говорил, что поликлинику уже включили в федеральную программу.

«Сейчас сроки строительства уточняются, финансирование наш регион получит из федерального бюджета», - сказал в начале августа губернатор (читать подробнее).

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