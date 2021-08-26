«Есть определенные точки напряжения» - губернатор Любимов на прямой линии об экологии.

26 августа во время прямой линии губернатор Николай Любимов ответил на вопросы о вонючем воздухе в Рязани. Именно с этой темы и началась прямая линия с губернатором Рязанской области.

— Вопрос чистоты воздуха крайне важный. Не стоит думать, что мы бездействуем. Большая работа уже проведена, и не только правительством, другими органами, в том числе и общественными организациями, — отметил Николай Любимов. — Есть определенные точки напряжения, ряд предприятий имеют федерально подчинение. Наши надзорные органы просто так туда зайти не могут.

Вышедший на связь прямо с заседания межведомственной комиссии зампред рязанского правительства Дмитрий Филиппов подтвердил тезис губернатора, что «бездействия нет».

— Есть якобы моменты бездействия, но нашу работу оценили положительно, об этом говорит и количество проверок. Есть доказанные факты превышения определенных выбросов, есть доказанные факты выбросов определенными предприятиями...

Филиппов еще раз назвал источником вонючего воздуха в Рязани предприятие, расположенное в деревне Синец Рязанского района.

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