В Шацке Audi врезалась в ограждение, отлетела на «зебру» и сбила женщину с ребенком.

Вечером 25 августа в Шацком районе произошло серьезное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 42-летний местный житель за рулем автомобиля Audi S-4 не справился с управлением и налетел на барьерное ограждение. От удара машину отбросило на пешеходный переход прямо на 34-летнюю женщину с трехлетним ребенком.

Женщине понадобилась медпомощь, а трехлетнего мальчика с травмами пришлось госпитализировать.

В результате дорожного происшествия трехлетний мальчик с травмами был госпитализирован, женщине также оказали медпомощь.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, уже известно, что водитель не имел прав на управление автомобилем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!