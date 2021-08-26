Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика26 августа 2021 10:17

Минобороны выложило видео гонки боевых машин десанта под Рязанью

Лучшее время в преодолении трассы и меткую стрельбу показали экипажи БМД-2 из России, Белоруссии, Китая и Узбекистана
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Минобороны выложило видео гонки боевых машин десанта под Рязанью.

Минобороны выложило видео гонки боевых машин десанта под Рязанью.

Под Рязанью продолжается международный конкурс «Десантный взвод». На полигоне «Дубровичи» состоялась индивидуальная гонка экипажей команд на боевых машинах десанта БМД-2.

Десантник из разных стран прошли трассу, протяженностью 3,2 км, преодолев косогор, трамплин, брод, колейный мост и противотанковый ров.

На огневом рубеже из курсового 7,62-мм пулемета ПКТ экипажи использовали 18 патронов для поражения мишеней на расстоянии 600, 700 и 800 метров.

Гонка экипажежй боевых машин десанта под Рязанью

Потом уже 30-мм автоматической пушкой 2А42 десантники уничтожали мишени, имитирующие бронетехнику противника на расстоянии 1300, 1400 и 1500 метров от огневого рубежа.

Лучшее время в упражнении и меткую стрельбу по мишеням показали экипажи боевых машин из России, Белоруссии, Китая и Узбекистана.

Ранее минобороны выложило видео первых полетов над Рязанью с «Авиадартс-2021» (смотреть и читать).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!