Минобороны выложило видео гонки боевых машин десанта под Рязанью.

Под Рязанью продолжается международный конкурс «Десантный взвод». На полигоне «Дубровичи» состоялась индивидуальная гонка экипажей команд на боевых машинах десанта БМД-2.

Десантник из разных стран прошли трассу, протяженностью 3,2 км, преодолев косогор, трамплин, брод, колейный мост и противотанковый ров.

На огневом рубеже из курсового 7,62-мм пулемета ПКТ экипажи использовали 18 патронов для поражения мишеней на расстоянии 600, 700 и 800 метров.

Потом уже 30-мм автоматической пушкой 2А42 десантники уничтожали мишени, имитирующие бронетехнику противника на расстоянии 1300, 1400 и 1500 метров от огневого рубежа.

Лучшее время в упражнении и меткую стрельбу по мишеням показали экипажи боевых машин из России, Белоруссии, Китая и Узбекистана.

Ранее минобороны выложило видео первых полетов над Рязанью с «Авиадартс-2021» (смотреть и читать).

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