Губернатору Любимову внесли представление за нарушение антикоррупционного законодательства.

Губернатору Рязанской области Николаю Любимову прокуратура региона внесла представление об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что прокуратура Рязанской области проверила соблюдение требований антикоррупционного законодательства в Контрольно-счетной палате Рязанской области. Проверка показала, что ряд гражданских служащих в отношении себя и своих супругов представили неполные и недостоверные сведения о доходах, имуществе и счетах в банковских учреждениях за 2020 год.

Кроме того, данный орган не принимал достаточных мер по профилактике коррупционных правонарушений, нарушал требования законодательства об антикоррупционной экспертизе.

Как отмечает надзорный орган, губернатор рассмотрел представление, как итог - шесть виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Председателем Контрольно-счетной палаты Рязанской области является Роман Кузьмичев, приехавший в Рязань из Калуги. Его кандидатуру предложил именно Николай Любимов (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!