«Насыпать говна и поломать бордюры»: глава Елатьмы о благоустройстве Касимова.

25 августа глава Елатомского городского поселения Григорий Данилов раскритиковал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» благоустройство в центре Касимова: «Касимов. Ул. Ленина. Делая рекультивацию после замены теплотрассы, можно сделать классный сквер... А можно насыпать говна и поломать бордюры...» - написал чиновник и прикрепил две фотографии с места работ.

Позже Данилов закрыл свою страницу, теперь его записи могут смотреть только друзья, но коллеги из «ВидСбоку» сделали скриншот сообщения.

Григорий Данилов с 2018 года по итогам конкурсного отбора возглавляет Елатомское городское поселение Касимовского района. Он же депутат Касимовской городской Думы.

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