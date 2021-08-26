В шести районах Рязанской области 26 августа отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

26 августа в шести районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Старожиловский район:

- село Гулынки — с 08:00 до 17:00;

- деревня Соха — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Плахино (улица Парамоновка и частично улица Александрова) — с 09:00 до 17:00;

- село Захарово (улицы Хлобыстова, Строителей, Новая) — с 10:00 до 17:00;

- поселок совхоза «Смена» — с 10:00 до 15:00.

Сапожковский район:

- село Уда (улица Первая) — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Муратово — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- деревня Шевцово — с 09:00 до 17:00;

- деревня Слободка — с 10:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Старый Киструс — с 10:00 до 14:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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