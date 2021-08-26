На улице Черновицкой произошел крупный пожар – эвакуировали 80 человек.

В ночь на 26 августа на улице Черновицкой в Рязани произошел крупный пожар, сообщает региональной управление МЧС. Горела крыша четырехэтажного жилого дома на площади 720 кв. метров.

В результате возгорания повреждена кровля, никто из людей не пострадал. Пожарным пришлось эвакуировать 80 человек, один жилец был спасен.

На полную ликвидацию пожара огнеборцам понадобилось более двух часов. Всего в тушении участвовали 43 человека и 13 пожарных автомобилей.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.

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