На трассе в Касимовском районе погиб мотоциклист – столкнулся с грузовиком.
Вечером 25 августа недалеко от села Подлипки Касимовского района произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, на 213-м километре автодороги Ряжск – Касимов - Нижний Новгород столкнулись фургон Ford Transit, за рулем которого находился 57-летний житель Подмосковья и мотоцикл «Ирбис».
В результате дорожного происшествия, мотоциклист погиб на месте.
В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают проверку, что выяснить все обстоятельства случившегося.
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