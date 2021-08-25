На трассе в Касимовском районе погиб мотоциклист – столкнулся с грузовиком.

Вечером 25 августа недалеко от села Подлипки Касимовского района произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, на 213-м километре автодороги Ряжск – Касимов - Нижний Новгород столкнулись фургон Ford Transit, за рулем которого находился 57-летний житель Подмосковья и мотоцикл «Ирбис».

В результате дорожного происшествия, мотоциклист погиб на месте.

В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают проверку, что выяснить все обстоятельства случившегося.

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