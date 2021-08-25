В Народном фронте предложили уголовный срок за подменные номера

Народный фронт направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву письмо с предложениями по борьбе с подменными номерами и телефонным спамом. Общественники считают, что нужно обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать такие звонки без санкции суда. А за подменные номера в Народном фронте предлагают ввести уголовную ответственность.

В письме Министру сообщается, что по данным платформы для выявления мошенников и борьбы с ними «Мошеловка», запущенной Народным фронтом в мае, 54,4% поступивших сигналов касаются телефонного мошенничества, 56% всех злоумышленников представляются работниками финансовых и государственных учреждений.

Уже более 90% россиян получали хотя бы один звонок от мошенников. Причём, если раньше речь шла только о взрослых людях, то теперь стали появляться сообщения и о звонках несовершеннолетним. По данным регулятора в прошлом году телефонные мошенники похитили у граждан около 9 миллиардов рублей, в позапрошлом – 6,5. То есть успешность мошеннических атак с каждым годом возрастает несмотря на то, что население довольно хорошо осведомлено об этой угрозе и некоторые граждане даже развлекаются троллингом телефонных аферистов.

- В марте президент подписал закон, позволяющий руководству региональных управлений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) блокировать номера мобильной связи в местах лишения свободы. Однако и МВД, и специалисты по кибер-безопасности говорят о том, что подобные звонки в большинстве своём совершаются не из мест лишения свободы, а из бывших советских республик с помощью средств IP-телефонии. Эти технологии позволяют злоумышленникам не только сократить свои расходы на международную связь, но и подменять номер, с которого совершается звонок, что позволяет ввести в заблуждение граждан. Поэтому мы считаем необходимым не только ввести ответственность за злонамеренное использование технологий подмены номеров, но и привлечь операторов связи к борьбе с этим явлением, учитывая его масштабы и угрозу благополучию граждан, – подчеркивает руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По ее словам, операторы связи обладают всеми возможностями идентифицировать звонок с подменного номера, предупредить о нём абонента и заблокировать коммуникацию с его источником.

- На наш взгляд, проблема телефонного мошенничества давно приобрела настолько угрожающие масштабы, что операторам связи пора проявить социальную ответственность и включиться в борьбу со злоумышленниками. Мы искренне полагаем, что этого до сих пор не случилось только из-за отсутствия необходимой нормативной базы, – заключила Лазарева.