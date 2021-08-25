Николай Любимов: Расширение программы расселения аварийного жилья - чрезвычайно важно

Губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал расширение федеральной программы по расселению из аварийного жилья, которое поддержал накануне Президент Российской Федерации Владимир Путин.

- Для Рязанской области чрезвычайно важно предложенное президентом расширение программы расселения аварийного жилья, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Потому что пока мы расселяем признанное ранее аварийным жилье, какие-то дома уже пришли в плохое состояние. В итоге люди мучаются, а помочь им было нельзя. Гарантированная федеральная поддержка позволит внести в реестр аварийных такие жилые помещения и переселить людей в новые квартиры в рамках действующей программы до 2025 года», - подчеркнул Николай Любимов.

По данным регионального минстроя по действующей программе расселения из аварийного жилья 57 тыс. квадратных метров будет расселено до 2025 года. Кроме того, есть жилые дома, признанные аварийными в регионе, но не попавшие в эту программу. В случае реализации предложения президента дополнительно в Рязанской области смогут расселить жилые помещения общим объемом не менее 70 тыс. квадратных метров.