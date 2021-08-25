Из-за отключенных светофоров в центре Рязани образовалась огромная пробка

25 августа около 13:30 в центре Рязани отключили светофоры. Причина – отключение электроэнергии на многих улицах города, в том числе – Ленина, Горького, Праволыбедской и других.

Светофоры не работали на пересечении Первомайского проспекта и улицы Маяковского, а также на площади Ленина.

Из-за отключенных светофоров на центральных улицах Рязани моментально собралась автомобильная пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 16:30 в Рязани 8-балльные пробки, но причина уже не в отключенных светофорах.

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