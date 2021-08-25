Компания «Технониколь» потребовала от журналистов удалить статью о вонючем воздухе в Рязани

Компания «Технониколь» потребовала от журналистов портала YA62.ru удалить статью о вонючем воздухе в Рязани. В материале журналистов приводились жалобы горожан, опубликованные в социальных сетях. В некоторых из них упоминалась и компания «Технониколь». Кроме того, в тексте приводилось мнение руководителя общественной организации «Дышим чистым» Александра Суфрановича, которая занимается мониторингом ситуации с загрязнением воздуха в Рязани.

По мнению представителей компании, «для того, чтобы утверждать, что предприятия «отравляют жизнь горожанам изо дня в день», должны быть весомые основания у редакции: постановление прокуратуры, где названы конкретные источники запаха, результаты проверок надзорных органов федерального и региональных уровней и т. д.».

Не понравилась промышленникам и фраза о том, что люди задыхаются от вони даже в квартирах с закрытыми окнами, и запах уже доходит даже до центральных улиц Рязани.

Как отметили сами журналисты, они не обвиняют компанию «Технониколь» в незаконных действиях, а лишь привели примеры участившихся жалоб горожан, а также мнение представителя общественной организации.

«Статья носит информационный характер и в первую очередь обращается к властям Рязанской области и лично к губернатору Николаю Любимову с требованием разобраться в вопросе удушливых выбросов в Рязани. Действия компании «Технониколь» редакция YA62.ru считает попыткой давления на СМИ», - говорится в сообщении.

Ранее пиарщики рязанского «Завод Техно» отреагировали на сообщение о превышении в микрорайоне Дашково-Песочня ПДК выбросов сероводорода. PR-служба сообщила, что завод не может быть источником выбросов, так как «при производстве каменной ваты сероводород не образуется».

Отметим, что в сообщении минприроды, которое указало на превышение ПДК сероводороад, не указывался «Завод Техно», но компания все равно решила напомнить о себе (читать подробнее).

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