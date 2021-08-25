Стало известно, кто приглашал режиссера Юрия Быкова в Рязань, и кто будет вместо него.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Известного режиссера Юрия Быкова в Рязань на акцию «Ночь кино» приглашала Рязанская областная библиотека им. Горького, однако позже актер отказался от приезда. Вместо Юрия Быкова на встречу с рязанцами приедет актер Илья Малаков, сыгравший главную роль в фильме «Легенда о Коловрате». Это будет творческая встреча с 19:00 до 20:00.
После этого пройдет показ короткометражной ленты режиссера Владимира Беседина «Майор Гром». Состоится мероприятие 27 августа в Fabrika
Ранее Юрий Быков рассказал в интервью, что в родном Новомичуринске под Рязанью не чувствует себя дома (читать подробнее).
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